Maden ocağında göçük 1 ölü 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında, önceki akşam göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden Erdem Yılmaz ve Murat Çetinkaya için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Erdem Yıldız yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarılırken, Murat Çetinkaya'nın (45) cansız bedenine 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.Olayın ardından maden ocağına gelen ve endişe içinde bekleyen Çetinkaya'nın ailesi, madencinin cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Emekliliğine 20 gün kaldığı öğrenilen Çetinkaya, Beycuma beldesi Korucuk Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.