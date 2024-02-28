Maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait madende, saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, eksi 360 kodunda iş kazası yaşadı.

Kömür dökümü sırasında 5 tonluk vagon ile tumba (vagonu olduğu yerde döndürerek boşaltmaya yarayan sistem) arasında sıkıştı.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.