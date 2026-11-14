Maden sahasında iş kazası: Greyderin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale'de faaliyet gösteren bir maden sahasında iş kazası yaşandı. Kirazlı ile Cazgirler mevkileri arasındaki tesiste çalışan Nasuf Kaya, greyderin altında kalarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, saha çalışmaları sırasında iş makinesinin katılımıyla yürütülen faaliyet esnasında kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nasuf Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayın ardından greyder sürücüsü olduğu belirtilen G.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.