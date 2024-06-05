Maden şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit madenci için Bartın Merkez İlçede bulunan İmam Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit madencinin cenaze törenine Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve Genel Müdür Yardımcıları ile Müesseseler Yöneticileri, Bartın Belediye Başkan vekili Selim Karakaş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan vekili İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, GMİS Karadon Şube Başkan ve Yöneticileri ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, şehit madencinin mesai arkadaşları, madenciler ve yakınları katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı dün Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Gelik İşletme Müdürlüğü'ne meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Madenci Tevfik Soy'un Bartın'da cenaze namazına katıldı.

Şehit madencinin yakınlarına başsağlığı dileyen vekil Avcı "TTK Gelik İşletme Müdürlüğü'nde meydana gelen göçük sebebiyle rahmet-i rahmana kavuşan Madenci Şehidimiz Tevfik SOY kardeşimizin, Bartın'da cenaze namazına katıldık. Madenci şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı- cemil diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah" dedi.

Şehit Madenci Tevfik Soy'un cenazesi, İmam Hatip Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karaköy aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

TTK'da 2019 yılında işbaşı yapan maden şehidi Tevfik Soy evli ve 2 çocuk babasıydı.