Maden şehitleri dualarla anıldı

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, facianın 14'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, 2010 yılında yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, galeri açma işi yapan taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi hayatını kaybetti.Ölen maden çalışanları için facianın 14'üncü yıl dönümünde, dün saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu törende maden işçilerine gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi. Dua eden işçilerden bir kısmı mesaileri için yerin derinliklerine indi, vardiyadan çıkanlar ise evinin yolunu tuttu.