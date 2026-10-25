Maden şehitlerine acı veda

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Cengizhan Bükrübaş (25) ile Murat Kaya (38), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Babası da aynı madenden emekli olan Bükrübaş, köyünde toprağa verilirken, 15 yıllık madenci Murat Kaya'nın cenazesinde 14 yaşındaki oğlu Ömer, babasının tabutunun başından ayrılmadı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür ocağında meydana gelen metan gazı kaynaklı patlamada 3 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi de yaralanmıştı. Patlamada yaşamını yitiren madencilerden Cengizhan Bükrübaş ile Murat Kaya için köylerinde cenaze törenleri düzenlendi.

AYNI OCAKTAN EMEKLİ OLDU

Yaklaşık 3 yıldır madencilik yapan Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah köyündeki baba evine getirildi. Burada ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Bükrübaş'ın babası İsmail Bükrübaş'ın da oğlunun hayatını kaybettiği maden ocağından emekli olduğu öğrenildi. Gözyaşları arasında alınan helalliğin ardından genç madencinin tabutu, Muharremşah Merkez Camii önüne götürüldü.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, kurum müdürleri, madenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın saat 11.00'de kıldırdığı cenaze namazının ardından Bükrübaş'ın tabutu omuzlarda taşınarak köyünde toprağa verildi.

TABUTUNDAN AYRILMADI

Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesinin ardından Saltukova beldesine bağlı Aşağı Sarmaşık köyü Kartaloğlu Mahallesi Camisi'nde Murat Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 15 yıldır madenlerde çalışan Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaya'nın 14 yaşındaki oğlu Ömer, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı.

İl Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaya'nın tabutu vatandaşların omuzlarında mezarlığa taşındı. Murat Kaya da dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki grizu patlamasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı. Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y. Ç. gözaltına alındı. Dün tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.