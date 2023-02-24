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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Madenciler Aleyna ile buluştu

Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez’i dün kahramanı olan madenciler ziyaret etti. Teyzesi, madencilere sarılıp gözyaşı döktü

İLKER TURAK İLKER TURAK
Madenciler Aleyna ile buluştu
Asrın felaketinin 11. gününde 248. saatte bir mucize gelmiş ve Aleyna Ölmez (17) enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Enkazdan kurtarılan Ölmez, Kahramanmaraş'ta hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya gönderilmiş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Aleyna'nın misafirleri bu kez kendisini enkaz altından kurtaran madenciler oldu. Kahraman madenciler, Aleyna Ölmez ve teyzesi Güler Duman ile görüştü, çiçek ve madenci heykeli takdim etti.




Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Aleyna kurtarıcılarına teşekkür etti. Teyze Duman, Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi'nde Vardiya Amiri olarak çalışan Erman Kütükçü'ye sarılarak, "Bırakıp gitmediniz bizi, siz olmasaydınız olmazdı" dedi. Kütükçü de "Estağfurullah, o Aleyna'nın çabasıydı, biz sadece vesile olduk. Bak ne güzel gülüyor. O gün de çok güzel gülüyordu, bugün de çok güzel gülüyor. Allah hep güldürsün, hep mutlu etsin" şeklinde konuştu. Gözyaşlarını tutamayan Duman, "En büyük emek, en büyük yürek bu madencilere ait. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Madenciler Aleyna ile buluştu
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