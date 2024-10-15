Madende başına taş düşen işçi hastanede öldü

Adana'nın Aladağ ilçesinde krom madeninde başına taş düşen 50 yaşındaki Halil İbrahim Yolcu hayatını kaybetti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay, geçen 8 Ekim'de ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi'ndeki krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde çalışan Halil İbrahim Yolcu'nun başına taş düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ilk müdahalenin ardında Yolcu'yu Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. 3 gün yoğun bakımda kalan Yolcu, yapılan müdahalelere rağmen 11 Ekim'de hayatını kaybetti. Yolcu'nun cenazesi hastane morgundan alınıp Aladağ ilçesinde defnedildi.