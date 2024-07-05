Maganda kurbanı Pera bebeğin acılı dedesi SABAH’a konuştu

GELİNİM İLK ANDA NE OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞ

Gelini Buse Palabıyık'ın ilk anda ne olduğunu bile anlayamadığını söyleyen Kerim Palabıyık, "Torunumun başından kan geldiğini görünce hemen evin karşısındaki sağlık ocağına götürmüş. Sağlık ocağındaki doktor bile anlayamamış. Hastaneye götürdüklerinde olaydan yaklaşık 1 saat sonra bebeğin başına kurşun isabet ettiği ortaya çıkmış. Evinde güvende değilse nerede güvende olacaksın. 2 katlı dubleks bir evde yaşıyorlar. Gelimin ve torunum 1-2 santim farklı bir yerde olsalar kurşun isabet etmeyebilirdi" dedi.