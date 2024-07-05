Maganda kurbanı Pera bebeğin acılı dedesi SABAH’a konuştu

Olay, 1 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, dubleks evin çatısından içeri girip ikinci kattaki Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgisayar mühendisi Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Pera bebeğin cenazesi Söke Hacı Halil Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
ACILI DEDE SABAH'A KONUŞTU
Pera bebeğin dedesi çiftçi Kerim Palabıyık, SABAH'a konuştu. Acılı dede Palabıyık, "Ciğerlerimiz yanıyor. Bireysel silahlanmaya hayır. Yüreğimiz dağlandı. Oğlum ve gelinimi ilaçlarla uyutuyoruz. İçimiz parçalanıyor. Masum bir bebek. Henüz 11 aylık. 12 Temmuz'da torunumun doğum gününü kutlamaya hazırlanıyorduk. Pera kör kurşunun hedefi oldu. Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık. Acımızı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bireysel silahlanma yasaklansın, başka Pera'lar ölmesin" dedi.
SİLAH NEŞE GETİRMEZ
Dede Palabıyık, "Torunum kör kurşunun hedefi olmamalıydı. Silah neşe getirmez. Silah sadece hedefe atılır. Düğün konvoyunda silah atılmaz. Önüne gelen herkese silah verilmesin. Konvoylarda, asker eğlencesinde ve düğünlerde silah atılmasın. Oğlum ve gelinimin ilk çocuklarıydı. 3 yıllık evlilerdi. İkisi de bilgisayar mühendisi. Torunum kraker bisküvi yerken annesinin kucağında öldü" dedi.
GELİNİM İLK ANDA NE OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞ
Gelini Buse Palabıyık'ın ilk anda ne olduğunu bile anlayamadığını söyleyen Kerim Palabıyık, "Torunumun başından kan geldiğini görünce hemen evin karşısındaki sağlık ocağına götürmüş. Sağlık ocağındaki doktor bile anlayamamış. Hastaneye götürdüklerinde olaydan yaklaşık 1 saat sonra bebeğin başına kurşun isabet ettiği ortaya çıkmış. Evinde güvende değilse nerede güvende olacaksın. 2 katlı dubleks bir evde yaşıyorlar. Gelimin ve torunum 1-2 santim farklı bir yerde olsalar kurşun isabet etmeyebilirdi" dedi.