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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Maganda kurşunuyla öldü

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Maganda kurşunuyla öldü
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Gaziantep'te rastgele havaya ateş açan E.A.'nın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Yıldız Şahinuşağı, 45 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde 18 Eylül'de meydana geldi. Sokakta annesiyle tartışan E.A., tartışma sırasında tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri evinde bulunan 4 çocuk annesi 69 yaşındaki Yıldız Şahinuşağı'nın başına isabet etti. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahinuşağı, 45 günlük yaşam savaşını kaybetti. Maganda kurbanı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Şüpheli E.A. tutuklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Maganda kurşunuyla öldü
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