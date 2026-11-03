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Giriş Tarihi: 03.11.2026 15:00

Maganda kurşunuyla ölen fırıncının eşi: “3 çocuğumla bir başıma kaldım”

Adana'da ekmek teslimatı için gittiği markete düzenlenen silahlı saldırıda magandaların silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden fırıncı Doğan Gedik’in (52) katilleri polis tarafından her yerde aranıyor. Kocasının katillerinin bir an önce yakalanmasını isteyen eşi Nurcan Gedik (47), “Kimseye bir zararı olmayan, çok iyi kalpli birisiydi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun” dedi.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Maganda kurşunuyla ölen fırıncının eşi: 3 çocuğumla bir başıma kaldım
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Olay, 30 Ekim'de Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek teslimatı için markete giden fırıncı Doğan Gedik, dükkan sahibinin husumetlilerinin düzenlediği silahlı saldırıda karnından vuruldu. Şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinde kaçtı. Ağır yaralanan Gedik kaldırıldığı hastanede, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Gedik'in cenazesi, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK SÜRMEDEN ÖLÜM HABERİ GELDİ"

Hayatını kaybeden Gedik'in eşi Nurcan Gedik, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Eşim ekmek dağıttığı sırada vurulmuş. Haberi alınca hastaneye gittik. Çok sürmeden ölüm haberi geldi. Bizim canımızı yaktılar. Eşim evine ekmek getirmek için namusuyla çalışıyordu. Çok iyi biriydi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Eve geliş saati bile değişmezdi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" dedi.

KATİL ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

#ADANA #SEYHAN #ÇUKUROVA
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