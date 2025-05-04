Magandalara ağır cezalar geliyor

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketi çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklif, toplumsal huzurun sağlanması ve suçla etkin mücadele amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) bir dizi değişiklik öngörüyor. Teklif kapsamında, 'kasten yaralama' ve 'taksirle yaralama' suçlarında cezalar artırılacak. Trafikte yaşanan saldırgan eylemlere karşı da önemli düzenlemeler geliyor. TCK'nin 223. maddesi, "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" başlığıyla yeniden düzenlenecek. Kara ulaşım araçlarının hukuka aykırı bir şekilde hareketinin engellenmesi veya başka bir yere götürülmesi durumunda failler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Hava ulaşım araçlarına yönelik benzer suçlar için ise ceza 5 yıldan 10 yıla kadar çıkacak. Bu eylemler sırasında başka suçların işlenmesi durumunda ise failler hem bu suçlardan hem de diğer işledikleri suçlardan ayrı ayrı cezalandırılacak.

ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

Meskun mahalde silahla ateş edenlere yönelik cezalar da artırılıyor. TCK'nin 170. maddesinde yapılacak değişiklikle, bu tür eylemler için verilen hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Ayrıca kamuoyunda 'kurusıkı' olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş edilmesi halinde ise cezalar yarısından bir katına kadar artırılacak. Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi gibi durumlar için yeni cezai düzenlemeler getiriliyor. Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara yönelik yaptırımlar da sertleşiyor. Emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişilere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis öngörülüyor.