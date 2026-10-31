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Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:01

Mağarada yaşadığı ortaya çıkmıştı... Babası onu almaya geldi

Bursa’da bir grup doğa yürüyüşçüsü tarafından tesadüfen bulunan ve mağarada yaşadığı ortaya çıkan 52 yaşındaki Tamer M, normal hayata döndü. Haberlerde oğlunu gören 83 yaşındaki Hüseyin M, Ankara’dan Bursa’ya gelerek oğlunu mağarada yaşamaktan kurtardı. Baba ile oğlunun buluşması duygusal anlara sahne oldu.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Mağarada yaşadığı ortaya çıkmıştı... Babası onu almaya geldi
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Uludağ'ın eteklerinde doğa yürüyüşü yapan bir grup tarafından geçtiğimiz hafta bir mağarada buluna Tamer M, kendisine yardım etmek isteyen ve şehir merkezine götürmek isteyen grubun yardım teklifini reddetmişti. Yaşanan ilginç durum, haberlere konu olmuştu. Çıkan haberlerde oğlunun bir mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M, ikamet ettiği Ankara'dan yola çıkarak Bursa'ya geldi. Uzun süredir ayrı oldukları öğrenilen baba ve oğlunun kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. 83 yaşındaki Hüseyin M., yıllar sonra oğluna sarılmanın mutluluğunu yaşarken, buluşma çevredekileri de duygulandırdı.

BİRLİKTE ANKARA'YA GİTTİLER

Duygusal kavuşmanın ardından baba Hüseyin M., 52 yaşındaki oğlu Tamer M.'yi de yanına aldı. Baba ve oğul, Uludağ'daki mağara yaşamını geride bırakarak Ankara'ya gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.

#BURSA
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Mağarada yaşadığı ortaya çıkmıştı... Babası onu almaya geldi
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