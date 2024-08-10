Mahallede ‘Neron’ nöbeti

Niğde'nin Bor ilçesinde bir ayda önce kendi evini, sonra komşusunun aracını, daha sonra da 3 evi daha yaktığı belirtilen A.E. mahalleliye kâbusu yaşatıyor. Zaman zaman gündüzleri de ortaya çıkan A.E.'nin gece elinde bidonla mahallede görülmesi üzerine vatandaşlar yangın tüpleri ile nöbet tutmaya başladı. Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de devriyeleri artırdı. Evlerinin yanmasından ve ailelerine zarar gelmesinden endişe eden Mehmetçik Mahallesi sakinleri kundakçının önce gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakıldığını belirterek çözüm bulunmasını istiyor.