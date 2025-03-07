Mahallemde iftar var

Adana'nın Pozantı Belediyesi mahallelerde iftar geleneğini sürdürüyor. Belediye tarafından iftar programlarının ilki Ömerli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca belediye, ilçenin 17 mahallesinin sakinlerini geleneksel iftar sofralarında buluşturacak. Belediyenin iftar sofralarının ilki ilçeye en uzak mahallelerden olan Ömerli Mahallesi'nde yapıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu yaşatan iftar etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "İlçemizde hep birlikte, dostluk ve kardeşlik içinde bu mübarek ayı idrak ediyoruz. Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz iftar sofralarımızın ilkini seçimden seçime değil her daim yanınızda ve aranızda olduğumuzu hatırlatmak için bu güzel mahallemiz Ömerli'den başlatmak istedik. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin ve bizleri mübarek Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'na kavuştursun inşallah" dedi.