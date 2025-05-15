Mahkemede cinayeti işlediğini itiraf etti

Serik'te yaşayan Nihal Babayiğit, 2022 yılında sosyal medya aracılığıyla Batman'da yaşayan ve kendisi gibi işitme engelli olan Mehmet Basık ile tanıştı. Kayıplara karışmadan önceki süreçte, ailesi Babayiğit'in Basık'la dini nikahla evlenerek Batman'da yaşamaya başladığını öğrendi. 2023 yılında bir çocuk dünyaya getiren Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp ailesinin yanına, Serik'e döndü.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA KANIT SAYILDI

Mehmet Basık, 2023 yılının Ekim ayında Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile görüştü. O günden sonra genç kadından haber alınamadı. 1 Mayıs'ta, Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, Nihal Babayiğit'in dayısı Ali Yılmaz'a video ve fotoğraflar gönderdi. Görüntülerde, Babayiğit'in boynunda kan izleriyle hareketsiz şekilde yerde yattığı, kimliğinin ve cep telefonunun da gösterildiği anlar yer aldı. Ailenin şikâyeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mehmet Basık, 2 Mayıs 2023'de Batman'da gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, dini nikahlı birlikte yaşadığı işitme engelli B.G. de "kasten öldürmeye azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KEMİKLERİ BULUNDU

Soruşturma sürerken, sanık Basık cezaevinden getirilerek yer gösterme işlemi yaptı. Gösterdiği noktada, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık alanda Nihal Babayiğit'e ait kemikler bulundu. Yaşana şok gelişmenin ardından hazırlanan iddianamede, Mehmet Basık'ın Kırşehir'den Serik'e gelerek Eminceler'de Nihal Babayiğit'le buluştuğu ve yaşanan tartışmada yanındaki bıçakla cinayeti işlediği belirtildi. Basık hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, B. G. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İTİRAF GELDİ

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Basık, ilk kez işaret dili tercümanı Guddusi Aydın aracılığıyla verdiği ifadesinde cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Olay günü Nihal Babayiğit ile bir kafede buluştuklarını, görüntülü görüşme sırasında çıkan tartışmada Nihal'in telefonundan B.G.'ye kendi çıplak fotoğraflarını gösterdiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında kavga çıktığını belirten Basık, kafeden ayrıldıktan sonra Nihal'in kendisine çay kaşığıyla saldırdığını, bunun üzerine kaçmaya başlayan Nihal'i yakaladığını ve boğazına kaşık batırdığını iddia etti.

"BOŞ VER DOKTORA GÖTÜRME"

Olayların yaşandığı yerin yakınında polis karakolu olduğunu bu nedenle orada bir şey yapmadığını, maktulun peşinden gittiğini belirten Basık, "Yakaladım yine tartışmaya devam ettik. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Bu sırada cep telefonumdaki sosyal medya uygulamasının görüntülü görüşmesi açıktı. Nihal'i hastaneye götürmek istedim, B.G. bana, 'Boş ver doktora götürme, bir şey olmaz' dedi. Bu sırada görüntüleri B.G. kaydetmiş, İstanbul'daki arkadaşımıza göndermiş, ardından görüntü sosyal medyada yayıldı. Benim bu suçu işlememin müsebbibi B.G.'dir" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının, 'İtiraf mı ediyorsun?' sorusuna Basık, "Evet, itiraf ediyorum. Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana 'doğruyu anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim. Yaptıklarım için üzgün ve pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üye hakimlerden birinin evlilik izninde olması nedeniyle yerine atanan hakimin dosyayı incelemesi için duruşma 11 Haziran'a ertelendi. Mahkeme başkanı, o duruşmada taraflara söz verilmeyeceğini ve yalnızca kararın okunacağını bildirdi.