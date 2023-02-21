Haberler Yaşam Haberleri Mahsun Kırmızıgül'ün film davasına görevsizlik kararı
Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:52 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:52

Mahsun Kırmızıgül'ün film davasına görevsizlik kararı

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal'ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e açtığı davada mahkeme, söz konusu iddiaların görevli Asliye Hukuk Mahkemesi'nce değerlendirilmesi gereken taleplerden olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.

İHA
Mahsun Kırmızıgül’ün film davasına görevsizlik kararı
Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan "Prestij Meselesi" adlı filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Söz konusu davanın görülmesine İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatı katıldı. Duruşmada davacı avukatı, önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyleyerek tedbir talebini yineledi. Davalı tarafın avukatı ise mahkemeden tedbir talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı tarafın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nce değerlendirilmesi gereken taleplerden olduğunu belirterek, dosya hakkında görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün film davasına görevsizlik kararı
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