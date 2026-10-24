Haberler Yaşam Haberleri Mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 24.10.2026 13:21

Mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken canından oldu

Bursa’da bir iş merkezinin 3’ncü katındaki klima motorunun üzerine çıkan kedi mahsur kaldı. Aynı binada faaliyet gösteren bir kursta eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin Tezcan, kediyi kurtarmak isterken korkuluk demirleri koptu. 3’ncü kattan aşağı düşen talihsiz adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 günün ardından hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken canından oldu
  • ABONE OL

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bulunan bir iş merkezinde akıl almaz bir olay yaşandı. Binanın 3^ncü katındaki bir iş yerine ait klima motorunun üzerine çıkan bir kedi, çıktığı yerde mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine aynı iş merkezinde faaliyet gösteren SRC kursuda çalışan eğitmen Şahin Tezcan, camdan sarkarak kediyi kurtarmak istedi. O sırada Tezcan'ın dayandığı korkuluk demirleri koptu. Talihsiz adam 3'ncü kattan beton zemine kafa üstü düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tezcan'ı Hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Şahin Tezcan 2 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Şahin Tezcan Memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

#BURSA #OSMANGAZİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA