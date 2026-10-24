Mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken canından oldu

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bulunan bir iş merkezinde akıl almaz bir olay yaşandı. Binanın 3^ncü katındaki bir iş yerine ait klima motorunun üzerine çıkan bir kedi, çıktığı yerde mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine aynı iş merkezinde faaliyet gösteren SRC kursuda çalışan eğitmen Şahin Tezcan, camdan sarkarak kediyi kurtarmak istedi. O sırada Tezcan'ın dayandığı korkuluk demirleri koptu. Talihsiz adam 3'ncü kattan beton zemine kafa üstü düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tezcan'ı Hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Şahin Tezcan 2 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Şahin Tezcan Memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.