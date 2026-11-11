Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Makarna pişirmek kolay gibi görünse de haşlama sırasında yapılan küçük hatalar sonucu tamamen değiştirebiliyor. Özellikle tencereden alındığında birbirine yapışan ve topaklanan makarnalar, sofrada istenmeyen bir görüntü oluşturuyor. Tane tane ve ideal kıvamda makarna hazırlamak isteyenlerin ise pişirme sırasında dikkat etmesi gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor.
Makarna haşlanırken yüzeyindeki nişastanın bir kısmı suya geçiyor. Bu nişasta, özellikle makarnalar yeterince hareket ettirilmediğinde parçaların birbirine yapışmasına neden olabiliyor.
Tencerede az su kullanılması, makarnanın kaynar suya eklenir eklenmez karıştırılmaması ve gereğinden uzun süre pişirilmesi de yapışma sorununu artırabiliyor.
Makarnanın birbirine yapışmasını önlemek için öncelikle geniş bir tencere ve yeterli miktarda su kullanılması gerekiyor. Su tamamen kaynadıktan sonra makarnanın eklenmesi ve özellikle ilk dakikalarda birkaç kez karıştırılması parçaların birbirinden ayrılmasına yardımcı oluyor.
Bir diğer önemli ayrıntı ise makarnayı paketinde belirtilen süreyi dikkate alarak pişirmek. Gereğinden fazla haşlanan makarna yumuşayarak istenen kıvamını kaybedebiliyor.
Makarnanın birbirine yapışmasını önlemek amacıyla haşlama suyuna sıvı yağ veya zeytinyağı eklemek yaygın mutfak alışkanlıklarından biri. Ancak yağ, suyun üzerinde kaldığı için makarnanın her tarafını kaplayarak yapışmasını önlemiyor.
Üstelik makarnanın üzerinde kalan yağ tabakası, sonradan eklenen sosun makarnaya tutunmasını da zorlaştırabiliyor. Bu nedenle yağ eklemek yerine yeterli su kullanmak ve pişirme sırasında karıştırmak daha doğru bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Haşlanan makarnanın süzüldükten sonra uzun süre bekletilmesi de birbirine yapışmasına neden olabiliyor. Özellikle sıcak servis edilecek makarnanın bekletilmeden hazırlanan sosla buluşturulması öneriliyor.
Makarnanın haşlama suyundan bir miktar ayırarak sosa eklemek de daha kıvamlı ve makarnaya tutunan bir sos elde etmeye yardımcı oluyor.