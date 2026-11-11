Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Tane tane makarna pişirmenin püf noktası

Makarnanın birbirine yapışmasını önlemek için öncelikle geniş bir tencere ve yeterli miktarda su kullanılması gerekiyor. Su tamamen kaynadıktan sonra makarnanın eklenmesi ve özellikle ilk dakikalarda birkaç kez karıştırılması parçaların birbirinden ayrılmasına yardımcı oluyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise makarnayı paketinde belirtilen süreyi dikkate alarak pişirmek. Gereğinden fazla haşlanan makarna yumuşayarak istenen kıvamını kaybedebiliyor.