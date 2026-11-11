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Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:33

Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Mutfakta sık sık makarna yapanların karşılaştığı yapışma sorunu, aslında birkaç önemli ayrıntıyla önlenebiliyor. Makarnanın pişirme suyundan tenceredeki miktarına kadar pek çok unsur kıvamı etkiliyor. Özellikle gözden kaçan küçük bir dokunuş merak uyandırıyor.

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Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli
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Makarna pişirmek kolay gibi görünse de haşlama sırasında yapılan küçük hatalar sonucu tamamen değiştirebiliyor. Özellikle tencereden alındığında birbirine yapışan ve topaklanan makarnalar, sofrada istenmeyen bir görüntü oluşturuyor. Tane tane ve ideal kıvamda makarna hazırlamak isteyenlerin ise pişirme sırasında dikkat etmesi gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor.

Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Makarnanın birbirine yapışmasının nedeni ne?

Makarna haşlanırken yüzeyindeki nişastanın bir kısmı suya geçiyor. Bu nişasta, özellikle makarnalar yeterince hareket ettirilmediğinde parçaların birbirine yapışmasına neden olabiliyor.

Tencerede az su kullanılması, makarnanın kaynar suya eklenir eklenmez karıştırılmaması ve gereğinden uzun süre pişirilmesi de yapışma sorununu artırabiliyor.

Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Tane tane makarna pişirmenin püf noktası

Makarnanın birbirine yapışmasını önlemek için öncelikle geniş bir tencere ve yeterli miktarda su kullanılması gerekiyor. Su tamamen kaynadıktan sonra makarnanın eklenmesi ve özellikle ilk dakikalarda birkaç kez karıştırılması parçaların birbirinden ayrılmasına yardımcı oluyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise makarnayı paketinde belirtilen süreyi dikkate alarak pişirmek. Gereğinden fazla haşlanan makarna yumuşayarak istenen kıvamını kaybedebiliyor.

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Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Haşlama suyuna yağ eklemek doğru mu?

Makarnanın birbirine yapışmasını önlemek amacıyla haşlama suyuna sıvı yağ veya zeytinyağı eklemek yaygın mutfak alışkanlıklarından biri. Ancak yağ, suyun üzerinde kaldığı için makarnanın her tarafını kaplayarak yapışmasını önlemiyor.

Üstelik makarnanın üzerinde kalan yağ tabakası, sonradan eklenen sosun makarnaya tutunmasını da zorlaştırabiliyor. Bu nedenle yağ eklemek yerine yeterli su kullanmak ve pişirme sırasında karıştırmak daha doğru bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli

Makarnayı süzdükten sonra bekletmeyin

Haşlanan makarnanın süzüldükten sonra uzun süre bekletilmesi de birbirine yapışmasına neden olabiliyor. Özellikle sıcak servis edilecek makarnanın bekletilmeden hazırlanan sosla buluşturulması öneriliyor.

Makarnanın haşlama suyundan bir miktar ayırarak sosa eklemek de daha kıvamlı ve makarnaya tutunan bir sos elde etmeye yardımcı oluyor.

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Makarna yaparken birbirine yapışmasını önlüyor! Haşlama suyuna 1 kaşı eklemek yeterli
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