Makarnanın haşlama suyunu lavaboya dökenler pişman olabilir! Bakın nerelerde kullanılıyor

Özellikle yemek yaparken makarna suyunu değerlendirenlerin sayısı giderek artıyor. İtalyan mutfağında sıkça kullanılan bu yöntem, yalnızca sosların kıvamını ayarlamakla sınırlı kalmıyor. Bitkilerden ev temizliğine kadar farklı kullanım önerileri de dikkat çekiyor. Ancak her kullanımda aynı sonucu almak mümkün değil; suyun tuzlu olup olmadığı ve hangi amaçla kullanılacağı büyük önem taşıyor.

Makarna suyu neden değerlendirilmeli?

Makarna haşlanırken suya geçen nişasta, geride kalan sıvının farklı tariflerde kullanılmasını sağlıyor. Özellikle sosların daha yoğun, parlak ve makarnaya daha iyi tutunan bir kıvama gelmesine yardımcı oluyor.

İtalyan mutfağında da yaygın olarak kullanılan bu yöntem, yemeklerin lezzetini ve dokusunu iyileştirmek için tercih ediliyor. Makarna suyunun değerlendirilmesinde öne çıkan kullanım alanları ise şöyle: