Makarnayı suçlamadan önce şekline bakın: Tabağınızdaki küçük detay kan şekerini nasıl etkiliyor?

Makarna neden bu kadar tartışılıyor?

Makarna, dünyanın en çok tüketilen gıdalarından biri. Aynı zamanda "kilo aldırır", "kan şekerini fırlatır" diye diyet listelerinin ilk silinen kalemi.

Bilimsel veriler, durumun sanıldığından daha ince olduğunu gösteriyor. Makarna, beyaz ekmek veya pirince kıyasla glisemik indeksi daha düşük gıdalar arasında yer alıyor. Bunun nedeni, makarnanın yapıldığı irmik hamurunun yoğun ve sıkı bir yapıya sahip olması. Buğday nişastası bu sıkı protein ağının içinde hapsolduğu için sindirim enzimleri nişastaya ekmekteki kadar kolay ulaşamıyor. Yani makarna, doğru hazırlandığında kan şekerini ekmeğe göre daha yavaş yükselten bir karbonhidrat kaynağı olabiliyor.

Asıl sorun çoğu zaman porsiyon büyüklüğü, fazla pişirme ve üzerine eklenen ağır soslar. Makarnayı "yasaklı" ilan etmek yerine nasıl tüketildiğine bakmak, uzmanların giderek daha sık dile getirdiği bir yaklaşım.