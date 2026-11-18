İtalyan usulü makarna hazırlamak için yalnızca pişirme süresine değil, suyun miktarına ve kullanılan malzemelere de dikkat etmek gerekiyor. Küçük gibi görünen bu ayrıntılar, makarnanın kıvamını ve sosla bütünleşmesini değiştirebiliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör