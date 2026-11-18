MAKARNA HAŞLARKEN NE KADAR SU KULLANILMALI?
İtalyan mutfağı uzmanlarına göre makarna haşlarken kullanılan su miktarı, sanıldığından daha önemli. Yaklaşık 450 gram makarna için 2 litre su kullanılması öneriliyor.
MAKARNAYI SICAK SUYLA HAŞLAMAYA BAŞLAMAYIN
Makarna hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrıntı ise suyun başlangıç sıcaklığı. Uzmanlar, tencereye sıcak veya ılık su yerine soğuk su koyulmasını öneriyor.
Sıcak su daha hızlı kaynasa da fazla çözünmüş mineral içerebiliyor. Bu durum suyun ve içinde pişirilen yiyeceklerin tadını hafifçe değiştirebiliyor.
MAKARNA SUYUNA ZEYTİNYAĞI EKLEMEYİN
Makarna haşlarken en çok tartışılan konulardan biri de suya zeytinyağı eklenmesi. Uzmanlar ise bu alışkanlığı önermiyor.
Zeytinyağı, makarnaların birbirine yapışmasını önlemeye yardımcı olsa da daha önemli bir soruna yol açabiliyor. Yağ, makarnanın yüzeyini kaplayarak sonradan eklenecek sosun makarnaya tutunmasını zorlaştırabiliyor.
Bu nedenle makarnanın üzerine zeytinyağı dökmek yerine, hazırlanan sosun doğrudan makarnaya eklenmesi öneriliyor. Böylece sos, makarnanın yüzeyine daha iyi tutunarak lezzetinin her lokmaya yayılmasını sağlıyor.
TUZU NE ZAMAN EKLEMEK GEREKİYOR?
Uzmanlar, makarna suyuna tuzun su kaynadıktan sonra eklenmesini tavsiye ediyor. Önerilen miktar ise yaklaşık 1-2 çay kaşığı. Böylece makarnanın lezzetini artırmak için haşlama suyundan da yararlanılabiliyor.
İtalyan usulü makarna hazırlamak için yalnızca pişirme süresine değil, suyun miktarına ve kullanılan malzemelere de dikkat etmek gerekiyor. Küçük gibi görünen bu ayrıntılar, makarnanın kıvamını ve sosla bütünleşmesini değiştirebiliyor.