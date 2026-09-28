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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:36

Makas atan araç trafikten men edildi

İstanbul Pendik’te otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.T.'ye (30) 90 bin lira ceza yazılırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Makas atan araç trafikten men edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Doğu Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediğini belirleyerek çalışma başlattı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün M.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme' maddesinden toplam 90 bin lira ceza yazıldı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

#İSTANBUL PENDİK

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Makas atan araç trafikten men edildi
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