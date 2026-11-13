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Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:24 Son Güncelleme: 13.11.2026 09:25

‘Mal varlığı aklama’ soruşturmasında nokta operasyon! 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kara para ve rüşvet soruşturmasında düğmeye basıldı! 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonla 15 kişi yakalandı. Suç gelirlerini akladıkları iddia edilen şüpheliler mercek altına alınırken, 2 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor. İşte detaylar…

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‘Mal varlığı aklama’ soruşturmasında nokta operasyon! 15 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında 'örgüte üye olma', 'aklama' ve 'rüşvet' suçlamalarından gözaltı kararı verildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL
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‘Mal varlığı aklama’ soruşturmasında nokta operasyon! 15 kişi gözaltına alındı
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