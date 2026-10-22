Malatya’da eş dehşeti! Perihan sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle katledildi

YANINA EKMEK BIÇAĞI ALMIŞ

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı. Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.