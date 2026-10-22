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Giriş Tarihi: 22.10.2026 13:45

Malatya'da eş dehşeti! Perihan sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle katledildi

Malatya'da yaşayan 61 yaşındaki Perihan Akbulut hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi 63 yaşındaki Hasan Akbulut tarafından canice katledildi. Talihsiz kadını yanında getirdiği ekmek bıçağıyla sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Perihan yaşam savaşını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Malatya’da eş dehşeti! Perihan sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle katledildi
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Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan Akbulut, eşi Perihan Akbulut ile sokakta karşı karşıya geldi.

YANINA EKMEK BIÇAĞI ALMIŞ

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı. Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 BIÇAK DARBESİYLE KATLEDİLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 8 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Perihan Akbulut, yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli aranırken, soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA

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Malatya'da eş dehşeti! Perihan sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle katledildi
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