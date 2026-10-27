Malatya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü kazada öldü: ’Bir şoför sıkıştırıp düşürdü, başka bir araç ezdi’

'KAZADAN 1 SAAT ÖNCE "MOTOSİKLETİM ARIZALI" DİYEREK BENİ ARADI'

Ağabey Muhsin Özdoğan, "Arkadaşının yanına gidiyordu. Kazadan 1 saat önce beni aradı 'motosikletim arızalı' dedi. Bende 'yardıma geliyorum' dedim. Daha sonra kendisi 'tamam ben hallettim' deyip yola koyulduktan 1 saat sonra kazayı yapmış. Hastane polisleri beni aradıktan sonra hemen gittim. Kaza motosiklet arızasından kaynaklı değil, 3 kişinin ifadesini almışlar. Gerçekten acı bir durum, insan bu saatten sonra ne derse boş. Allah kimsenin başına vermesin. Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.