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Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:23 Son Güncelleme: 08.11.2026 14:47

Malatya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA İHA
Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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Malatya'da sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA
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Malatya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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