Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Malatya'da sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video

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