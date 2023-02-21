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Giriş Tarihi: 21.2.2023 22:19

Malatya’da kanlı pusu: Husumetlisine kurşun yağdırdı

Malatya’da deprem acılarını hiçe sayan zanlılar pusu kurup husumetlisine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan T.Ş. yaralanırken zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

İHA
Malatya’da kanlı pusu: Husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Sivas Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş kapısı arkasına saklanan kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde aracına binmekte olan husumetlisi T.Ş.'ye kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan T.Ş. yaralanırken zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, zanlının yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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Malatya’da kanlı pusu: Husumetlisine kurşun yağdırdı
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