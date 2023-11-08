Malatya’da koca vahşeti: 11 çocuğunun annesini katletti!

Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazin, kurtarılamadı.

Abdürrahim Nazin olayın ardından suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayten Nazin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.