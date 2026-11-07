Malatya’da komşu dehşeti: İtfaiye eri Eser Kaya hayatını kaybetti!

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları apartmanda, itfaiye eri olan Eser Kaya ile komşusu Erhan G. arasında tartışma çıktı. Köy koruyucusu olduğu öğrenilen Erhan G., Eser Kaya'ya tabanca ile iki el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.