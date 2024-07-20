Malatya’da korkunç olay: Oğlu öldü, baba yaralı!

Olay, akşam saatlerinde İskender Mahallesi'nde yaşandı. Aynı apartmanda oturduğu belirtilen Ersin Uçar ile İsmail Kaya ve oğlu Baki Kaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Ersin Uçar yanındaki bıçakla İsmail Kaya ve oğlu Baki Kaya'yı yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı İsmail Kaya ve oğlu Baki Kaya'yı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.