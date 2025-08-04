Malatya’da park halindeki araçta ölü bulundu

Hareketsiz duran bir şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede 1955 doğumlu Ali İhsan Aslan isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeler ve Aslan'ın yakınlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, olayın bir suç unsuru taşımadığı ve şahsın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirildi. Öte yandan Araçta yapılan incelemede çok sayıda ilaç ile adet oksijen tüpü bulunurken, Aslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.