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Giriş Tarihi: 4.8.2025 19:32 Son Güncelleme: 4.8.2025 20:56

Malatya’da park halindeki araçta ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde, park halinde bulunan bir otomobilin içinde cansız bir erkek bedeni bulundu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da park halindeki araçta ölü bulundu

Hareketsiz duran bir şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede 1955 doğumlu Ali İhsan Aslan isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeler ve Aslan'ın yakınlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, olayın bir suç unsuru taşımadığı ve şahsın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirildi. Öte yandan Araçta yapılan incelemede çok sayıda ilaç ile adet oksijen tüpü bulunurken, Aslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Malatya’da park halindeki araçta ölü bulundu
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