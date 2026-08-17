Malatya’da sağanak yağış etkili oldu

Malatya'da etkili olan şiddetli yağış, Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde sele neden oldu. Yağışın ardından oluşan taşkın nedeniyle bazı yollar çamur ve taşlarla kaplanırken, iki evin bodrum katında su baskını meydana geldi.

KAYISI ÜRETİCİLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Sel, hasat dönemindeki kayısı üreticilerini de olumsuz etkiledi. Güneşte kurutulmak üzere sergenlere bırakılan kayısıların bir bölümü yağış ve taşkın sularına maruz kalarak zarar gördü. Üreticiler, ürünlerini sel sularından kurtarabilmek için yoğun çaba gösterdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su basan evlerde ve selden etkilenen noktalarda çalışma başlattı. Bölgede olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör