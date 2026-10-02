Malatya’da tefecilik ve organ ticareti operasyonu: 13 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin faiz karşılığında para verdikleri, borçlandırdıkları kişilere senet imzalattıkları ve alacaklarını tahsil etmek amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan kişilere organ nakli konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen 18 adreste arama yapıldı. Aramalarda 19 milyon 905 bin TL değerinde senet ile çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk bulundu.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda haklarında işlem başlatılan 13 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüpheliler, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.