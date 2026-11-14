Malatya’daki helikopter kazasında adli inceleme hava üssünde devam edecek

Malatya'da askerlerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Şehit askerler için bugün Ankara'da tören düzenlenirken, kazanın meydana geldiği bölgede yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla helikoptere ait enkaz, teknik incelemelerin gerçekleştirilmesi için hava üssüne götürüldü.

ENKAZ HAVA ÜSSÜNDE İNCELENECEK

Kazanın ardından bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla helikopterin enkazı hava üssüne nakledildi. Burada yapılacak teknik incelemelerle kazanın meydana geliş nedeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ SAVCI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Helikopter kazasına ilişkin adli soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli araştırılırken, enkaz üzerinde gerçekleştirilecek teknik incelemelerden elde edilecek bulguların da değerlendirilmesi bekleniyor.

ŞEHİT ASKERLER İÇİN ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybederek şehit olan askerler için Ankara'da tören gerçekleştirildi. Şehitler için düzenlenen törenin ardından Malatya'da devam eden adli soruşturma ve hava üssünde gerçekleştirilecek teknik incelemelerle kazanın nedeninin aydınlatılması bekleniyor.