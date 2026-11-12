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Giriş Tarihi: 12.11.2026 23:54

Astsubay Hüseyin Zehir’in şehadet haberi Malatya’ya ulaştı

Malatya’da meydana gelen S-70 tipi askeri helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerden birinin, Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan Astsubay Hüseyin Zehir olduğu bildirildi. Acı haber, Payas başta olmak üzere tüm Hatay’da büyük bir üzüntü ve yasa neden oldu.

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YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Astsubay Hüseyin Zehir’in şehadet haberi Malatya’ya ulaştı
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Malatya'da askeri personeli taşıyan S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu gerçekleşen kazada şehit düşen askerlerin kimlikleri netleşmeye başladı. Şehitler arasında yer alan Astsubay Hüseyin Zehir'in, Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehidin Karbeyaz Mahallesi'ndeki baba ocağına ve yakınlarına acı haber, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları yasa boğuldu. Yaşanan bu büyük kayıp, Payas ilçe genelinde ve tüm Hatay'da derin bir üzüntü yarattı.

#HATAY
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Astsubay Hüseyin Zehir’in şehadet haberi Malatya’ya ulaştı
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