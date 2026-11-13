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Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:08

Malatya’daki helikopter kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından günün aydınlanmasıyla birlikte kaza bölgesindeki durum daha net ortaya çıktı. Helikopterin yerleşim alanlarına yakın bir noktaya düştüğü görüldü.

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Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’daki helikopter kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından bölgede incelemeler sürüyor. Dört askerin şehit olduğu kazanın yaşandığı alanda günün ilk ışıklarıyla birlikte enkazın bulunduğu nokta ve çevresindeki yerleşim yerleri dikkat çekti.

YERLEŞİM ALANLARINA YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Helikopterin düştüğü noktanın Samanköy Konteyner Kent'e ve çevrede bulunan konutlara oldukça yakın olduğu görüldü. Kazanın yerleşim yerlerinin yakınında meydana gelmesi, olayın çevrede yaşayan vatandaşlar açısından oluşturduğu tehlikeyi de ortaya koydu.

KAZA BÖLGESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından güvenlik çemberine alınan bölgede askeri personel ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Helikopter enkazının bulunduğu alan çelik bariyerlerle çevrilirken, yetkili personel dışında bölgeye girişlere izin verilmiyor.

DÖRT ASKER ŞEHİT OLDU

S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu dört asker şehit oldu. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler gerekli müdahale ve inceleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Şehit askerlerin naaşları, otopsi işlemleri için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya gönderildi.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

#ANKARA #MALATYA
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Malatya’daki helikopter kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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