Malazgirt Zaferi etkinliklerine giden minibüs şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 yaralı

Giriş Tarihi: 26.8.2025 12:26 Son Güncelleme: 26.8.2025 12:45

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere yola çıkan yolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı. Malazgirt-Bulanık karayolunda meydana gelen kazada, minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

MURAT YILDIRIM
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

