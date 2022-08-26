Malazgirt Zaferi ne zaman, hangi tarihte, kaçıncı yılı? Malazgirt Savaşı tarihi ile zafer kutlama mesajları!

Malazgirt Meydan Muharebesi 2022 yıldönümü ile zafer kutlamaları eşliğinde anılıyor. Malazgirt kutlamaları için vatandaşlar sosyal medyadan mesajlar ve görseller paylaşarak ya da kutlama alanlarına giderek bu özel günü anıyor. Malazgirt Savaşı tarihi de tarih kaynaklarında araştırılmaya başladı. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman, nasıl kazanıldı, kaçıncı yılı? İşte yanıtlar…
MALAZGİRT SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?
Malazgirt Savaşı, Türk tarihinde zaferle özdeşleşen ay olarak bilinen Ağustos ayında gerçekleşti. Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç zaferleri; Belgrad'ın ve Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi olayların yaşandığı Ağustos ayına ilk damga vuran başarı Malazgirt Zaferi'dir. Bu zafer, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir.
MALAZGİRT ZAFERİ KAÇINCI YILI, KAÇ YILINDA YAPILDI?
Malazgirt Meydan Muharebesi Muş'un Malazgirt ilçesi dolaylarında, 1071 yılında, yani bundan 951 yıl önce gerçekleşti. Dolayısıyla bu yıl zaferin 951'inci yıldönümü kutlanıyor. Sultan Alp Arslan, ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra üzerine kefeni anımsatan beyaz bir elbise giymiş, bu savaşa ölümü göze olarak girdiğini ifade etmiştir.
MALAZGİRT SAVAŞI ÖNEMİ
"Yurt açan savaş" olarak da adlandırılan Malazgirt Meydan Muharebesi; Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Bu savaşın sonucunda Anadolu Türkleşmiş, Türkler kendilerine yeni bir yurt bulmuştur. Akdeniz ve Marmara kıyılarına kadar gelen Türk akınları, bölgenin Türkleşmesini sağlamıştır.
MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI 2022
Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlu olsun.
Malazgirt Zaferimizin 951. yılı kutlu olsun. Köklerimize sarıldıkça bizi kimse yıkamayacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 951. yılını kutlarım.
Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.
Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutlarım.
Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e ikinci anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.