Malazgirt Zaferi ne zaman, hangi tarihte, kaçıncı yılı? Malazgirt Savaşı tarihi ile zafer kutlama mesajları!

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI 2022

Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlu olsun.

Malazgirt Zaferimizin 951. yılı kutlu olsun. Köklerimize sarıldıkça bizi kimse yıkamayacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 951. yılını kutlarım.

Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.

Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutlarım.

Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e ikinci anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.