Mali müşavirden genç kadına ahlaksız teklif: Cinsel içerikli fotoğraflar gördü linklere tıklayınca dehşete düştü!

İstanbul'da ünlü firmalara yeminli mali müşavirlik yapan Üzeyir K., isimli kişinin eski kız arkadaşına ayrıldıktan sonra kendisine ait cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği ortaya çıktı.
Olay geçtiğimiz Eylül ayında meydana geldi. Jale T., 20 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı Üzeyir K., ile yaşadığı birtakım sorunlardan dolayı tekrar konuşmaya başladı. İddiaya göre Üzeyir K., Jale T.'ye sürekli ahlaksız tekliflerde bulunuyordu.
CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ATMAYA BAŞLADI
Jale T., Üzeyir K.'nın kendisine yanında olmak için irtibata geçmiş gibi görünerek niyetinin farklı olduğunu anlayınca uzaklaşmaya başladı. Ancak Üzeyir K., Jale T.'yi sık sı rahatsız ederek üzerine bir de kendisine ait cinsel fotoğrafları atmaya devam etti. Jale T., Üzeyir K.'yı uyararak bu eylemlerinden vazgeçmesini aksi takdirde kendisini savcılığa şikâyet edeceğini bildirdi.
PEDOFİLİ İÇERİKLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aradan geçen bir süre sonra Üzeyir K., bu kez Jale T.'te bir takım site uzantıları atmaya başladı. Jale T., uzantıları incelediğinde içeriklerde pedofili içerikli yayınların bulunduğunu tespit etmesi üzerine soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında aldı.
Savcılıkta ifade veren Jale T., Üzeyir K.'yı 25 yıldır tanıdığını kendisinin yeminli mali müşavirlik yaptığını son 5 yıldır hiç yüz yüze görüşmediklerini anlattı.
Yaşadığı bazı sorunları duyduğu için kendisiyle tekrar irtibata geçerek yardımcı olmaya çalıştığını ancak asıl niyetinin farklı olduğunu anlatan Jale T., Üzeyir K.'nın ısrarlı bir şekilde cinsel içerikli fotoğraflarını atarak üzerine bir de pedofili içerikli yayınları kendisiyle paylaştığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.