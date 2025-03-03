Mali müşavirden genç kadına ahlaksız teklif: Cinsel içerikli fotoğraflar gördü linklere tıklayınca dehşete düştü!

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ATMAYA BAŞLADI

Jale T., Üzeyir K.'nın kendisine yanında olmak için irtibata geçmiş gibi görünerek niyetinin farklı olduğunu anlayınca uzaklaşmaya başladı. Ancak Üzeyir K., Jale T.'yi sık sı rahatsız ederek üzerine bir de kendisine ait cinsel fotoğrafları atmaya devam etti. Jale T., Üzeyir K.'yı uyararak bu eylemlerinden vazgeçmesini aksi takdirde kendisini savcılığa şikâyet edeceğini bildirdi.