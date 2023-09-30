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Giriş Tarihi: 30.9.2023 12:10 Son Güncelleme: 30.9.2023 13:46

Maltepe'de 4 dakikada 4 milyonluk soygun

Maltepe'de pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Maltepe’de 4 dakikada 4 milyonluk soygun

Maltepe'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir pasajın içerisindeki kuyumcuda saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu. Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı. Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN KUYUMCUYA GİRME ANLARI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar, kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor. Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor. Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü.

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