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Giriş Tarihi: 31.1.2022 01:19

Maltepe'de buzlanma sonucu bariyerlere ok gibi saplandı!

AA
Maltepe’de buzlanma sonucu bariyerlere ok gibi saplandı!

Maltepe'de, buzlanma sonucu kayarak bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra bağlantı yolu İdealtepe mevkisinde Engin Cafer Altun'un kullandığı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Bariyelere saplanan otomobilin sürücüsü Altun, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kesici aletlerin yardımıyla sürücü Altun'u otomobil içerisinden çıkardı.

Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Maltepe'de buzlanma sonucu bariyerlere ok gibi saplandı!
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