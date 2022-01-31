Maltepe’de buzlanma sonucu bariyerlere ok gibi saplandı!

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra bağlantı yolu İdealtepe mevkisinde Engin Cafer Altun'un kullandığı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
Bariyelere saplanan otomobilin sürücüsü Altun, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kesici aletlerin yardımıyla sürücü Altun'u otomobil içerisinden çıkardı.