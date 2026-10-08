Maltepe’de çöken bina ile ilgili Valilik açıklama yaptı! 3 kişi için arama çalışması sürüyor

Çökme riski nedeniyle çevrede bulunan 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan toplam 55 vatandaş güvenli alanlara alındı. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer rezerve edildi. Çöken binadan 8 kişi, tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan ise 36 kişi olmak üzere toplam 44 vatandaşın otellere yerleştirilmesi sağlandı.

PSİKOSOSYAL DESTEK VE BESLENME HİZMETİ VERİLİYOR

Otele yerleştirilen ve hastanelerde tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlanırken, alanda bulunan görevli personel ve vatandaşların beslenme ihtiyacı da karşılanıyor. Binanın yan yatma ve tamamen çökme ihtimaline karşı gerekli destek ve tahkim çalışmaları yapılırken, gönüllü olarak bölgeye getirilen hidrolik yıkım makasının da desteğiyle enkazdaki arama-kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

774 PERSONE, 237 ARAÇ VE 10 K9 GÖREVDE

Arama-kurtarma çalışmalarına İstanbul ve çevre illerden çok sayıda ekip katılıyor. Çalışmalarda İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekipleri görev yapıyor. Valilik açıklamasına göre çalışmalara toplam 774 personel, 237 araç, 2 dron ve 10 K9 katılıyor. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör