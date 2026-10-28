Maltepe’de çöken binadaki hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor!

Maltepe'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanındaki ve çürük olduğu için tahliye edilen çevresindeki binalardaki 34 sahibine Maltepe Esenkent Mahallesi'ndeki İETT Bloklarında dairelerden yararlanma imkanı sunuldu. Şimdiye kadar 8 hak sahibi sunulan teklife olumlu bakarken 3 hak sahibi telifi kabul etti. Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı çöktü. Sonrasında da çöken binanın çevresinde bulunan riskli bazı binalar da tahliye edildi. Toplamda 34 hak sahibine yerinde dönüşüm ve Maltepe Esenkent Mahallesi'nde bulunan İETT bloklarındaki dairelerden yararlanma imkanı sunuldu. Bazı daire sahipleri yerinde dönüşümden yana karar alırken bazı daire sahipleri de Maltepe Esenkent Mahallesi'nde bulunan İETT bloklarındaki dairelerden yararlanma seçeneğini kabul etti.

OLDUKÇA GENİŞ FERAH DAİRELER

Daire teklifini kabul eden 3 hak sahibine daireleri teslim edildi. Yeni yuvalarına kavuşan hak sahiplerinin 2 tanesinin çöken Kardeşler Apartmanından 1 tanesinin ise çevresindeki riskli binalardan olduğu belirtildi. 3+1 olarak verilen dairlerin oldukça geniş salon, mutfak ve balkona sahip olduğu görüldü. Daire seçeneğini değil de yerinde dönüşüm seçeneğinden yaralanmak isteyenlere ise 180 ay vadeli ödeme seçeneği sunuldu.

"AMACIMIZ GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI"

Yaşanan süreçle ilgili konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, "Maltepe ilçemizin Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Apartmanı'nda 8 Ekim'de meydana gelen çökmenin ardından da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla ivedilikle harekete geçtik. Bu kapsamda bölgede belirlenen uygulama alanındaki hak sahiplerimize yerinde dönüşüm imkanının yanı sıra başkanlığımız tarafından hayata geçirilen, depreme dayanıklı ve güvenli konutların yer aldığı ve şu an içinde bulunduğumuz Maltepe İETT bloklarından daire seçeneği de sunduk. Önceliğimiz yaşanan bu elim olaydan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek hak sahiplerimizin güvenli yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamak ve dönüşüm sürecini en sağlıklı şekilde yürütmektir" dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA DAVET

Vatandaşlara yarısı bizden kampanyasına başvurmaya davet eden Çakmak, "Vatandaşlarımızın bu acıları bir daha yaşanmaması adına İstanbul'umuzda 39 ilçemizde devam eden yarısı bizden kampanyasından faydalanarak binalarını yenilemeye davet ediyoruz. gelirse biz bugün anahtarlarımızı teslim edebilecek durumdayız. Şu ana kadar üç vatandaşımızın geldiği bilgisini aldık. Ama kabul etmelerin halinde 34'üne de biz bugün anahtarlarını teslim edebiliriz" diye konuştu.



