Maltepe’de korkutan ihbar: Hayatından endişe edilen kadının o hareketi polisi harekete geçirdi!

EŞİNDEN AYRI GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgiye göre, Sultan P.'nin el hareketleriyle polislerin dikkatini çekmeye çalıştığının görülmesi üzerine ayrı bir noktada görüşme yapıldı. Sultan P.'ye herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikayetçi olmadığını söyledi. Sultan P.'nin ayrıca eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu, el hareketlerini yardım istemek amacıyla yapmadığını, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.