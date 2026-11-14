Maltepe’de panik anları: Otomobil alev topuna döndü!

Yangın, saat 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Otomobilin sürücüsü, aracın ön kısmından çıkan dumanları görünce sağa çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.