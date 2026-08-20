Maltepe’de pencereden uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 14 Ağustos'ta İdealtepe Mahallesi'nde bir sokakta uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, bölgeyi takibe aldı. Bir süre sonra sokağa gelen Y.B. durduruldu. Yapılan kontrolde Y.B.'nin uyuşturucu madde temin etmek amacıyla bölgeye geldiğini beyan etmesi üzerine yakalandı.

ADRESTE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan K.G. yakalanırken yapılan aramada 120 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

PENCEREDEN SERVİS EDİYORMUŞ

Şüphelinin yapılan sorgusunda, TCK-191 kapsamında aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla K.G.'nin uyuşturucu maddeleri ikametinin penceresinden dışarıya atarak müşterilerine ulaştırdığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Y.B. hakkında TCK-191 kapsamında işlem yapılarak dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. K.G. ise TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.