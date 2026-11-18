Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, ikiz plaka takıldığı belirlenen otomobille olay yerine gelen şüpheliler, taksi durağının içine doğru ateş açtı. Saldırı sırasında durak sahibi olduğu iddia edilen T.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, taksi durağı ve çevresinde delil çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemelerde 4'ü isabetli, 5'i karavan olmak üzere toplam 9 adet boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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