Maltepe’de trafikte makas atarak ilerledi! O sürücüye ağır fatura kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında Maltepe'de trafikte makas atılarak ilerleyen bir sürücünün kimliğini tespit etti. Görüntüler üzerinden yapılan incelemede araç sürücüsünün E.G. olduğu belirlendi.
115 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ekiplerin çalışması sonucunda E.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında'Makas atmak', 'Emniyet şeridini kullanmak' ve 'Gireceği şeritteki araçların güvenli geçişini beklememek' ihlallerinden toplam 115 bin lira para cezası kesildi.
Maltepe'de trafikte makas atarak ilerledi: Sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı | Video