Maltepe’de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutların hazır olduğunu, çarşamba günü dileyen hak sahiplerine evlerinin anahtarlarının teslim edileceğini açıkladı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüşerek dileyene 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim edecek, dileyene de evlerini yeniden inşa etme seçeneğini sunacak. Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıla yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Bakan Kurum sosyal medya üzerinden, "Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçelievler'de istinat duvarı yıkılan inşaatın bitişiğindeki 6 ve7 katlı binalar boşaltıldı. Barış SAVAŞ

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör